Son Dakika Haberleri: 'Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı'
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'Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı'

51 dakika önce

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed "Dinimizin terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam'ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük." dedi.

'Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı', System.String[]

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed "Dinimizin terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam'ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük." dedi.

Malezya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:51 
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