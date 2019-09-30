'Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı'
51 dakika önce
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed "Dinimizin terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam'ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük." dedi.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed "Dinimizin terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam'ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:51
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