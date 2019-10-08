Son Dakika Haberleri: Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı kurma kararı
Son Dakika Güncel Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı kurma kararı

Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı kurma kararı

29 dakika önce

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türkiye'nin Pakistan ve Malezya ile İslam karşıtlığıyla mücadele etmek için İngilizce yayın yapan ortak televizyon kanalı kurma kararını Malay basınına değerlendirdi.

Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı kurma kararı, System.String[]

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türkiye'nin Pakistan ve Malezya ile İslam karşıtlığıyla mücadele etmek için İngilizce yayın yapan ortak televizyon kanalı kurma kararını Malay basınına değerlendirdi.

Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama ve televizyon kanallarından TV3'e konuşan Büyükelçi Kavakcı, üç ülkenin inisiyatifindeki ortak televizyon kanalı projesi için taraflar arasında görüşmelerin başlayacağını belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ayın sonunda Pakistan'a yapacağı ziyaretle birlikte söz konusu projenin daha detaylı tartışılmasını öngörüyoruz. Şimdiye kadarki gelişmeler, üç tarafın da bu projeyi ciddiye aldığını gösteriyor." dedi.

Kavakcı, ortak televizyon kanalı projesinin, üç liderin dünya Müslümanlarının mevcut durumu ve artış gösteren İslam karşıtı düşüncelerden duydukları endişe üzerine şekillendiğine işaret ederek "Bu proje kendi ülkelerimizden örnekleri uluslararası arenaya taşımayı, dinimiz ve insanımıza dair ön yargıları yok etmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, bu kapsamlı projenin merkezi olarak görev yapmaya hazır olduğunun altını çizen Kavakcı, "Kurulacak televizyon kanalına önayak olabiliriz. Bunu yapacak teknik kabiliyetimiz var." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geçen ay New York'ta bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Han, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık." ifadeleriyle ortak televizyon kanalı kurulacağını duyurmuştu.

Pakistan, Türkiye, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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