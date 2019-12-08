Türkiye Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Türkiye Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası tamamlandı.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 gün süren müsabakalarda, 23 kulüpten 164 sporcu yarışırken, düzenlenen törende, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Edirne Temsilcisi ve Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Özkan Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem sporcu altyapısı hem de organizasyonlar açısından bu tesisin önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Şampiyonanın üç gün sürdüğünü belirten Arsu, "Dereceye giren sporcularımız milli takım için puan topladı. Milli takım seçmelerinde kampa girmeye hak kazanacaklar. Bunun gibi birçok organizasyon düzenliyoruz. Önümüzdeki yıl da Avrupa Şampiyonası'nın burada yapılması planlanıyor." diye konuştu.

Yarışmalar sonucunda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar 50 metre dip:

1- Beril Ülker

2- Miray Tunçel

3- Defne Deniz Kızılırmak

Erkekler 50 metre dip:

1- Ömer Faruk Saydam

2- Tuğcan Kaytar

3- Yiğit Yılmaz

Kadınlar 800 metre su üstü:

1- Ceren Yeşilbaş

2- Tuğçe Melis Kırant

3- İrem Ateş

Erkekler 800 metre su üstü:

1- Muhammed Emin Bay

2- Yunus Toparlak

3- Yunus Cenkay Yılmaz

Kadınlar 50 metre su üstü:

1- Beril Ülker

2- Miray Tunçel

3- Defne Deniz Kızılırmak

Erkekler 50 metre su üstü:

1- Tuğcan Kaytar

2- Ömer Faruk Saydam

3- Onur Berke Kuyumcu

Kadınlar 100 metre çift palet:

1- Simay Özkan

2- Nazlı Su Duru

3- Selin Aksu

Erkekler 100 metre çift palet:

1- Mustafa Arda Dağdeviren

2- Mehmet Emin Ceyhan

3- Salih Arda Öztürk

Kadınlar 400 metre su üstü:

1- Ceren Yeşilbaş

2- Zeynep Ak

3- İrem Ateş

Erkekler 400 metre su üstü:

1- Yunus Cenkay Yılmaz

2- Hacı Ahmet Özgün

3- Murat Şenel

Kadınlar 100 metre su üstü:

1- Ceren Yeşilbaş

2- Miray Tunçel

3- Beril Ülker

Erkekler 100 metre su üstü:

1- Tuğcan Kaytar

2- Onur Berke Kuyumcu

3- Ömer Faruk Saydam

Kadınlar 200 metre çift palet:

1- Azra Zeynep Ertunç

2- Nazlı Su Duru

3- Ceren Güran

Erkekler 200 metre çift palet:

1- Enes İsmail Bayar

2- Mehmet Emin Ceyhan

3- Enes Pekşan