Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci - Son Dakika
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Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci

6 saat önce

Türkiye'ye yıllık 27 milyar dolar döviz kazandıran, 2 milyon kişiye doğrudan istihdam sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ana hammaddesi pamukta Türkiye üretimde dünya altıncısı, ithalatta ise dünya beşincisi ülke konumunda.

Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci, System.String[]

Türkiye'ye yıllık 27 milyar dolar döviz kazandıran, 2 milyon kişiye doğrudan istihdam sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ana hammaddesi pamukta Türkiye üretimde dünya altıncısı, ithalatta ise dünya beşincisi ülke konumunda. Yıllık 850-950 bin ton aralığında pamuk üreten Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilmesi için yıllık 1.6 milyon ton pamuk üretecek konuma gelmesi gerekiyor.


Pamuk ile ilgili dünya genelindeki gelişmelerin değerlendirildiği, Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi (ICAC)'nin 78. Genel Kurul Toplantısı, 2-6 Aralık 2019 tarihlerinde Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlendi.


Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi (ICAC)'nin 78. Genel Kurul Toplantısına 28 ülkenin hükümetin yetkilileri ve 5 Uluslararası Organizasyonun temsilcileri katıldı. Toplantıda Türkiye'yi Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'ın aralarında bulunduğu bir heyet temsil etti.


Ana teması, "Global Liderlik; Pamuğun Sınırlarını Zorlamak" olan 78. Genel Kurul Toplantısında; pamuk üretim, tüketim, stok, ihracat, ithalat ve fiyatlar konusunda güncel bilgiler ve 2019/20 sezonu projeksiyonlarının konuşulduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pamuk üretiminde ve doğal olarak pamuk kullanılan sektörlerde sürdürülebilirlik, pamuk için global mega trendler, bitki ıslahı, üretimde verimlilik ve yüksek kaliteyi sağlama, ilk aşamada Asya ve Afrika'da uygulanması planlanan toprak ve bitki sağlığı için geliştirilen aplikasyon ve sanal gerçeklik ile bitki eğitimi gibi konuları kapsayan bir çok açık ve ara oturumlar gerçekleştirildiğini kaydetti.


Türkiye'nin pamuk üretiminde dünyada Hindistan, Çin, ABD, Brezilya ve Pakistan'dan sonra altıncı sırada yer aldığına vurgu yapan Eskinazi, "Pamuk üretiminde büyük bir oyuncu olmamıza karşın 82 milyonluk iç piyasamızın ihtiyacını ve yıllık 27 milyar dolar ihracat yapan tekstil ve konfeksiyon sektörlerimizin ihtiyacını karşılayamıyor. Günümüzde yıllık 1.6 milyon ton pamuk ihtiyacımız var, ilerleyen süreçte 2 milyon tona ulaşacak pamuk ihtiyacımızı yerli üretimle karşılayacak şekilde üretimi ve üreticiyi desteklemeliyiz" diye konuştu. - AYDIN

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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