Türkiye, pandemiyle mücadelede örnek - Son Dakika

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Türkiye, pandemiyle mücadelede örnek

6 saat önce

Korona virüsü salgınıyla adeta kabus yaşayan dünya ülkeleri, kayıpları en aza indirmek için her çareye başvururken, can kayıplarının 5 bini aştığı Brezilya, Türkiye'deki pandemiyle mücadele çalışmalarını mercek altına aldı.

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Korona virüsü salgınıyla adeta kabus yaşayan dünya ülkeleri, kayıpları en aza indirmek için her çareye başvururken, can kayıplarının 5 bini aştığı Brezilya, Türkiye'deki pandemiyle mücadele çalışmalarını mercek altına aldı. Brezilya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Teresina Belediye Başkanı Firmino Filho, merkezi hükümet, belediyeler veya eyaletler arasında bazı uyumsuzluklar yaşadıklarını bunun da mücadele sürecine olumsuz etkileri olduğunu belirterek, bu anlamda Türkiye'de merkezi otorite ve yerel yönetimler arasındaki uyumun mücadelede büyük bir avantaj olduğunu söyledi.


Küresel bir kabusa dönen 'Covid 19'la mücadelede her ülke imkanları ölçüsünde ulusal bir mücadele sergilerken, Türkiye gibi ilk ölümün Mart ayının ikinci haftasında yaşandığı ve can kayıplarının 5 bini aştığı Brezilya, Türkiye'deki uygulamaları takibe aldı. Brezilya Belediyeler Birliği, Türkiye'deki uygulamalar hakkında bilgi almak amacıyla Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le video konferans aracıyla bir araya geldi. Aynı zamanda Brezilya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcıları olan Teresina Belediye Başkanı Firmino Filho ile Sao Jose Dos Campos Belediye Başkanı Fellicio Ramoth'un katıldığı ve yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda iki ülkede pandemiyle mücadelede yapılan çalışmalar değerlendirildi.


İnsanı merkeze aldık


Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla insanı merkeze alan bir felsefeyle hizmet yolculuğuna başladıklarını söyledi. Küresel bir sorun olan korona virüsünün Türkiye'de görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığı bünyesinde bilim kurulu oluşturulduğunu hatırlatan Şahin, "Biz ilk günden beri bilim kurulunun önerileri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan tüm genelgelere harfiyen uyduk. Bu genelgelerde alınan kararları en iyi uygulayan belediyelerin bulunduğu şehirler en düşük risk grubunda yer aldı. Erken tanı, teşhis ve koruma tedbirleriyle kendi grubumuzdaki ülkeler arasında pozitif anlamda öne çıktık" dedi.


Koordinasyon ve uyum


Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hem Bursa özelinde hem de Sağlıklı Kentler Birliği ölçeğinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Bursa olarak görülen vaka sayıları ve ölüm oranlarında Türkiye ortalamasının altında olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Salgınla mücadelede merkezi yönetim olarak alınan kararlar ve uygulamadaki kararlılığın ne kadar önemli olduğunu gördük. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm bakanlıkların müthiş bir uyum ve organizasyon içinde olduğunu söyleyebilirim. Yerel yönetimler de aynı uyum içinde gerek dezenfeksiyon gerekse sosyal yardımlarla sürece büyük bir katkı koydu. Bunun yanında Cumhurbaşkanımızın projesi olan Şehir Hastanelerinin çok daha önceden yapılıp, hizmete açılması mücadelede bizi daha avantajlı konuma getirdi" diye konuştu.


Türkiye iyi bir örnek


Brezilya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Teresina Belediye Başkanı Firmino Filho, 860 bin nüfuslu kentlerinde yaklaşık 8 bin enfekte hasta olduğunu ve 11 can kaybı yaşadıklarını belirterek, mücadelede yaptıklarını çalışları anlattı. Dezenfeksiyon, sosyal mesafenin korunması ve sosyal yardımlar konusunda hemen kendi kaynaklarını devreye aldıklarını belirten Filho, "Çünkü Federal Hükümetten yardımların gelmesi zaman alıyor. Belki biliyorsunuzdur Federal Hükümette siyasi bazı uyumsuzluklar yaşıyoruz. Bizim ülkemizde merkezi hükümetle bazı belediyeler ve eyaletler arasında anlaşmazlıklar var. Türkiye'deki uygulamalarda merkezi hükümetle yerel yönetimler arasındaki uyumun ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Liderlik, koordinasyon ve sağlık yatırımlarıyla Türkiye çok iyi bir örnek. Bundan sonra da örnek uygulamalarla ilgili işbirliğinin devam etmesini isteriz" dedi.


Tecrübe paylaşımı çok önemli


Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıyı değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Brezilyalı başkanların merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasındaki uyumun ne kadar önemli olduğuna dikkat çektiklerini hatırlattı. Her ülkenin pandemiyle mücadele konusunda kendine göre bazı sıkıntılar yaşadığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bir kez daha net bir şekilde gördük ki Brezilyalı başkanların ifadesiyle merkezi yönetimle yerel yönetimlerin uyumsuzluğunun maalesef sürece olumsuz yansımaları söz konusu. Dolayısıyla bu manada güçlü bir lider, güçlü bir kabine ve gerçekten valiliklerimizin, belediyelerimizin bu manada aktif olarak işin içerisinde olmasıyla ama en önemlisi sağlıkla ilgili yatırımların çok önceden yapılmış olmasının farkındalığını yaşıyor olmak bizim için büyük bir ayrıcalık. Özellikle Brezilyalı Belediye Başkanlarımızdan birinin 'Türkiye sağlıkta artık dünyanın en önemli ülkelerinden biridir' ifadesi aslında geldiğimiz noktayı çok iyi gösteriyor. Bu bizim sağlık turizmiyle alakalı bundan sonraki süreçte önemli bir yol haritamız olacak. Bu vesileyle tecrübeleri paylaşmak farklı ülkelerdeki sıkıntıları da görmek bizim için önemliydi" diye konuştu. - BURSA

Brezilya, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:12 Kaynak: İHA


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