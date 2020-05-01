Türkiye, pandemiyle mücadelede örnek
20 dakika önce
Brezilya Belediyeler Birliği, Türkiye'deki uygulamalar hakkında bilgi almak amacıyla Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile video konferansta bir araya geldi.
Brezilya Belediyeler Birliği, Türkiye'deki uygulamalar hakkında bilgi almak amacıyla Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile video konferansta bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 04:20
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