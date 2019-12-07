Son Dakika Haberleri: Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı Umre'ye gitti
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Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı Umre'ye gitti

6 saat önce

Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı oyuncuları Umre'ye gitti.

Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı Umre'ye gitti, System.String[]

Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı oyuncuları Umre'ye gitti. İstanbul Havalimanı'nda uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı.


HURSAD'ın (Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği) organizasyonuyla Paralimpik Milli Takımı oyuncuları Umre'ye gitti. İstanbul Havalimanı'nda milli sporcularımızı kutsal topraklara uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, aralarında Hamide Doğangün, Nurşah Usta, Zeynep Acet, Zübeyde Süpürgeci, Antrenör Ömer Cantay'ın da bulunduğu milli oyuncuları umreye göndermekten mutluluk duyduklarını belirtti.


"Kabe'yi görünce sporda başarı için dua edeceğim"


Umre ziyareti için kutsal topraklara hareket öncesi heyecanlı olduğunu dile getiren milli oyuncu Hamide Doğangün hayalinin gerçekleştiğini belirtti. Doğangün, Kabe'yi ilk gördüğünde ailesine ve spordaki başarı için dua edeceğini ifade etti.


"Bu moral Tokyo'da bize madalya getirecek"


Antrenör Ömer Cantay da Tokyo'daki olimpiyatlardan önce Umre'ye gitmenin takım için büyük moral olacağını ve oradan da madalya ile döneceklerine inandıkları dile getirdi.


Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmiş ve 2019 yılında Dubai'de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'inde altın ve gümüş, İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'inde bronz, Tunus Atletizm Grand Prix'inde 5 altın ve 3 gümüş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı. - İSTANBUL

Atletizm, Türkiye, Umre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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