- Türkiye Paralimpik Milli Takımı geçit törenini coşkuyla bekledi

Geçit töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın, Türk bayrağını taşıdı.

Japonya Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış töreni öncesinde Milli Takım kafilesindeki sporcular coşkuyla geçiş törenini bekledi. Milli sporcular,,'Ölürüm Türkiyem' türküsü ile o mutlu anları doyasıya yaşadı.

Japonya 'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde yapılan 16. Yaz Paralimpik Oyunları açılış seremonisiyle resmen start aldı. Türkiye Paralimpik Milli Takımı, oyunlarda 13 branşta 87 sporcuyla yarışacak.

İSTANBUL - Tokyo 'da düzenlenen 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni öncesinde Türkiye Paralimpik Milli Takımı kafilesi coşkuyla sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

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