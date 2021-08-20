Türkiye Paralimpik Oyunlar kafilesi Tokyo'ya gitti - Son Dakika

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye kafilesi Tokyo'ya gitti.

Tokyo'da Olimpiyat Meşalesi bu kez Paralimpik Oyunları için yakılacak. 13 branşta 87 milli sporcunun rekor katılımıyla yer alacağı dev organizasyon 24 Ağustos Salı günü başlayacak. 2020 Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcular, bugün Tokyo'ya gitti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun uğurladığı ay-yıldızlı kafileyi, Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen karşıladı.

Yarından itibaren antrenmanlara başlayacak olan millilerin birçok dalda madalya alması bekleniyor.

-İHA-