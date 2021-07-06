Türkiye pazarına adım atan fintech şirketinden yeni iş birliği

Şubat ayında Türkiye pazarına adım atan ve dünya çapında 32'den fazla ülkede faaliyet gösteren Bulgaristan merkezli fintech şirketi SEPA Cyber Technologies, dünyanın en büyük çevrimiçi finansal türev sağlayıcıları arasında yer alan MultiBank Group ile iş birliğine imza attığını duyurdu. SEPA Cyber Kurucusu ve CEO'su Marvin Blazhevski, "MultiBank Group gibi bir finans devinin bizi tercih etmesinden son derece onur duyuyoruz" dedi.

Pandemide hız kazanan dijital dönüşümün etkileri pek çok alanda olduğu gibi fintech (finansal teknoloji) sektöründe de devam ediyor. Statista verilerine göre, 2019'da yaklaşık 111,2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan küresel fintech pazarının, pandemiyle birlikte artan dijital ödeme, blockchain teknolojisi yatırımları ve e-ticaret faaliyetleri doğrultusunda yıllık yüzde 10,3 büyümeyle 2030'da 325,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu tabloda dünya devlerinin dijital dönüşüm adımları da belirleyici rol oynuyor. Son olarak Şubat ayında Türkiye pazarına adım atan Bulgaristan merkezli fintech şirketi SEPA Cyber Technologies, dünyanın en büyük çevrimiçi finansal türev sağlayıcılarından MultiBank Group ile önemli bir işbirliğine imza attığını duyurdu. Şirketten edinilen bilgilere göre SEPA Cyber Technologies, MultiBank Group'a dijitalleşme yolunda doğru adımlarla ilerlemesi ve büyümesini sürdürmesi için finans ve regülasyon teknolojileri alanında çözümler sunacak.

DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VERECEK

Konuya ilişkin açıklamada bulunan SEPA Cyber Technologies Kurucusu ve CEO'su Marvin Blazhevski, "İş birliği kapsamında MultiBank Group'a hizmet portföyünü zenginleştirmesi ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) lisanslı bir Elektronik Para Kurumu (EMI) olarak konumlanabilmesi için VISA, Mastercard ve Union Pay için lisanslama ve ana üyelik konularında da danışmanlık hizmeti vereceğiz. Sunduğumuz çözüm paketinde dijital bir cüzdan ve alım-satım işlemlerinin yanı sıra, ticari kuruluşların ve kapsayıcı sahiplik yapısının doğrulanması süreci KYB, gerçek zamanlı veriler üzerinden müşterilerin tanınmasına imkan veren KYC, şirketlerin kendi kimlikleriyle markalandırabilecekleri bir ödeme ağ geçidi sunan IPG ve siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve yaptırımların kontrol edilmesine olanak tanıyan PEP ürünleri de yer alacak. MultiBank Group gibi bir finans devinin, fintech ve danışmanlık hizmetleri için SEPA Cyber'i seçmesinden son derece onur duyuyoruz. Küresel Finans Piyasalarında Etkili İlk 50 Kişi listesinde yer alan isimlerden MultiBank Group Başkanı Naser Taher'in de bizi güvenilir teknoloji ve çözüm sağlayıcısı olarak kabul etmesi, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor" dedi.

GÜNLÜK 90 BİN İŞLEM YAPILMASINA OLANAK TANIYORUZ

MultiBank Group Başkanı Naser Taher ise SEPA Cyber'in hizmetlerinin MultiBank'ın dijital dönüşüm yolcuğunu tamamlamasına önemli bir katkıda bulunacağına inandıklarını belirterek, "MultiBank Group olarak dünyanın dört bir yanında bulunan 25 ofisimizle 90 ülkeden 320 binin üzerinde müşteri tabanına hizmet veriyor, büyük finans merkezlerine bağlı kuruluşlarla ortaklıklar yürütüyoruz. 7,2 milyar doların üstündeki işlem hacmimizle günlük 90 bin işlem yapılmasına olanak tanıyor ve bugün dünyanın en büyük finansal türev sağlayıcılarından biri olarak konumlanıyoruz. Şimdi ise dijital dönüşüm yolculuğumuzda SEPA'yla birlikte yürüyerek sektöre örnek olacak yeni adımlar atmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.