Türkiye pazarına giren Water AEG, 81 ilde bayilik dağıtmaya başladı - Son Dakika
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Türkiye pazarına giren Water AEG, 81 ilde bayilik dağıtmaya başladı

22.02.2023 16:07
Türkiye pazarına giren Water AEG, 81 ilde bayilik dağıtmaya başladı

Su artırma sistemleri, görünen ya da görünmeyen kirliliği arındırması sebebiyle son yıllarda büyük ilgi görmeye başladı. Konuyla ilgili birtakım uyarılarda bulunan uzmanlar, vatandaşlara kendini kanıtlamış firmaların cihazlarını kullanmalarını tavsiye ediyor. Bu firmalardan biri de hiç kuşkusuz ki Almanya merkezli Water AEG Su Artırma Sistemleri.

Türkiye pazarına giren firma, yakın zamanda ülke genelinde bayilik dağıtmaya başladı. Yıllara dayanan tecrübesi ile sektörde öncü bir marka olarak bilinen Water AEG Su Artırma Sistemleri, alanında uzman bir kadro ile müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutuyor. Uluslararası standardizasyon, belgeleme ve inceleme kuruluşlarından onaylı olan Water AEG; Alman Akreditasyon Kurumu (DAkkS), CE, ISO ve medikal cihaz sertifikalarına sahip su artırma markası olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

TÜRKİYE'DE BAYİLİK VERMEYE BAŞLADI

Water AEG ürünleri, şık tasarımı ve özellikleri ile muadillerinden ayrılıyor. Bakım yönergelerine uyulduğunda uzun süre kullanılabilen Water AEG su arıtma cihazları, kolayca kurulabiliyor. Kurulum, Water AEG uzman ekipleri tarafından yapılıyor. Su arıtma sektöründe kalite standartlarını arttırmak için Ar-Ge çalışmalarını sürdüren marka, Türkiye pazarına adım attı. Ülke genelinde bayilik vermeye başlayan Water AEG Su Arıtma Ürünleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları olmak üzere iki kategoride ürün sunuyor. Water AEG bayiliği almaya hak kazanan satıcılar, her iki kategorideki ürünleri müşteri portföylerine sunabiliyor.

Türkiye pazarına giren Water AEG, 81 ilde bayilik dağıtmaya başladı

WATER AEG BAYİLİK ŞARTLARI

Su arıtma cihazları bayiliği için iki seçenek sunan Water AEG, "dükkan açma" ve "çağrı merkezi" gibi iş modelleri ile potansiyeli yüksek bir iş fırsatı sunuyor. Bayi olmak isteyenlere, uygun bir konumda minimum 50 metrekarelik bir işyeri tavsiye ediliyor. Bunun yanında çağrı merkezi firmaları aracılığıyla da satışa başlanabiliyor. Ayrıca; dijital pazarlama ve sosyal pazarlama kanallarından da satış imkanı sunan markanın su arıtma cihazları; Google, Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında reklamlarla potansiyel müşterilere sunulabiliyor. Bayilik almak isteyen satıcılar ayrıca kendilerine ait web siteleri ya da e-ticaret pazaryerlerinde de satış yapabiliyor.

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