Türkiye pelerinsiz kahramanlarını alkışlıyor - Son Dakika

Eskişehir'de vatandaşlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Korona virüse karşı adeta canla başla mücadele eden sağlık neferlerini TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine, sosyal medya hesabı üzerinden "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14.00'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" ifadeleri üzerine tüm yurtta kitlesel etkinliğe dönüştü.



"Eskişehir halkı sağlık neferlerini dakikalarca alkışladı"



Geniş kitleye ulaşan Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımından sonra saat 21.00 itibari ile vatandaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Eskişehir'de ise dün olduğu gibi bugün de Bakan Koca'nın çağrısına kulak veren onlarca kişi evlerinin balkonlarından sağlık çalışanları için tek yürek oldu. 7'den 70'e herkes yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını 'İyi ki varsınız' dedi. - ESKİŞEHİR