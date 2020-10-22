Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan Rekabet Kurumu'na ziyaret - Son Dakika

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün ve beraberindeki heyet, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'yi makamında ziyaret etti.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinin gıda perakendesi üzerindeki etkileri değerlendirildi, perakende sektörünün durumu hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Düzgün, perakende sektörünün pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mart ayından bu yana ülkemizde devam eden pandemi sürecinin beraberinde getirdiği yeni şartlara, perakende sektörü hızlı bir şekilde ayak uydurdu. Avrupa ve Asya'da daha önce baş gösteren salgın o ülkelerdeki tedarik zincirini sürecin başında olumsuz etkilemiş, mağazalar adeta yağmalanmıştı. İtalya, İngiltere ve ABD'den yansıyan görüntülerde insanlar marketlerde izdihamlara yol açmış, kaosu uzun süre kontrol altına alamadıkları görülmüştü. Türkiye'de ise pandemi sürecinde tedarik zincirinin ilk halkasından son halkasına kadar sistem duraksamadan devam etti."

"Tüketicinin güvenini kazandık"

Ömer Düzgün, pandemi sürecinin perakende sektörü için yeni şartlar getirdiğini ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu aktararak, pandemi sürecinin yeni tecrübeler edinmelerini sağladığını vurguladı.

Düzgün, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sıra dışı koşullarda sektörümüz de hayatın her alanında olduğu gibi yeni alışkanlıklara, yeni kurallara adapte olmaya çalışıyor. Bu değişim yeni düzenlemeleri de beraberinde getirecektir. Yaşadığımız 8 aylık pandemi tecrübesinin ışığında üyelerimizden, dolayısıyla sahadan gelen geri dönüşleri, sektörümüzü ilgilendiren öngörülerimizi çeşitli ziyaretlerle karar vericilere ve bürokratlarımıza aktarıyoruz. Söz konusu süreçte edindiğimiz tecrübeleri, sektörün yaşayabileceği olası sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini karar vericilerle, bürokratlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz."

Pandeminin ilk ve en çetin günlerinde dahi tüketicinin ihtiyaç duyduğu her ürüne kolaylıkla ulaşabildiğini aktaran Düzgün, "Perakende sektörü tüketicinin güvenini kazandı. Karar vericilerimizin doğru kararlarla pandemi sürecini yönetmesinin yanında tedarik zincirinin ilk halkası olan üreticimizden mağazalarımızdaki kasiyerlere kadar özveriyle çalışan tüm perakende emekçilerinin bu başarıda payı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'yi ziyarette Başkan Ömer Düzgün'ün yanı sıra TPF Başkan Yardımcısı ve Konya Per-Der Başkanı Ali Kaya ile İzmir Per-Der Başkanı Ahmet Karagöz de yer aldı.