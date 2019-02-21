Türkiye Petrol ve Doğalgaz Aramalarını Hızandırıyor
1 saat önce
Türkiye, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini hızlandırıyor. 262.5 milyon dolara satın alınan Deepsea Metro-1, sondaj gemisi halen Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih’le birlikte araştırma filosuna dahil olacak. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, yeni sondaj gemisine ilişkin, “TCG GÜR denizaltımız, Türkiye’ye intikal etmekte olan Açık Deniz Sondaj Platformumuz DEEPSEA METRO-1’e ‘hoşgeldiniz’ diyerek bir süre refakat […]The post Türkiye petrol ve doğalgaz aramalarını hızandırıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini hızlandırıyor. 262.5 milyon dolara satın alınan Deepsea Metro-1, sondaj gemisi halen Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih'le birlikte araştırma filosuna dahil olacak.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, yeni sondaj gemisine ilişkin, "TCG GÜR denizaltımız, Türkiye'ye intikal etmekte olan Açık Deniz Sondaj Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e 'hoşgeldiniz' diyerek bir süre refakat etmiştir. Halen TCG HEYBELİADA korvetimiz refakat görevini sürdürmektedir." paylaşımında bulundu.
Doğu Akdeniz ve Ege enerji sahalarında milli imkanlarla sondaj kabiliyetine ihtiyaç duyan Türkiye'nin birden fazla sondaj gemisine sahip olması büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Deepsea Metro-1, 10 bin feete kadar sondaj yapabilecek. Ekstra ekipmanla derinlik 12 bin feete inebilecek.
Doğu Akdeniz'de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu değerlendirilirken, arama çalışmaları sonrası rezervlerin daha da artacağı düşünülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:20
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