Türkiye Petrolleri ailesi Antalya'da buluştu

Türkiye Petrolleri, yönetim ekibi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki bayileri ile Antalya Belek'te "Mükemmele Yolculuk" temasıyla bayi toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Petrolleri'nden yapılan açıklamaya göre, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari'nin önderliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Seçkin Uçar, şirketin üst yönetim kadrosu, genel müdürlük çalışanları ve Türkiye Petrolleri'nin iş birliği yaptığı birçok paydaş katıldı.

Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu, toplantıda Türkiye Petrolleri'nin 2020 hedeflerini anlatan geniş kapsamlı bir sunum yaparak markanın yolculuğunu mükemmele vardıracak yol haritalarını bayilerle paylaştı. Bayiler de görüş ve yorumlarıyla toplantıya katkı sağladı.

Edutainment ekibinin akaryakıt sektöründen esinlenerek kaleme aldığı skeçler, bayiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Öte yandan Mehmet Kocabaş'ın yaratıcı düşünceyle ilgili eğlenceli sunumu bayilerden büyük alkış topladı.

Organizasyon boyunca bayiler, pazarlama departmanından satış departmanına, yatırım departmanından üst yönetime kadar tüm Türkiye Petrolleri ekibiyle bir arada, şeffaf bir ortamda diledikleri gibi iletişim kurma ve taleplerini direkt olarak iletme şansına sahip oldular.

Tedarikçiler ve bayiler tek çatı altında toplandı

Tüm iş süreçlerinde her açıdan iş ortaklarına da fayda sağlamayı amaçlayan Türkiye Petrolleri, bu toplantıda da tedarikçileri ile bayilerini tek çatı altında topladı ve toplantıda büyük bir fuar alanı kurdu.

Bütün iş ortaklarının ve bayilerinin iş ilişkilerini geliştirmelerine imkan sağlarken, şeffaf yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca bu fuar alanında yeni market konseptini de bayilerine tanıtan Türkiye Petrolleri ekibi, bu alanda düzenlediği kokteyl ile de bayilerine, istasyonlarında uygulayabilecekleri yenilikleri örneklerle tanıtma şansı buldu. Aynı zamanda eğlence odaklı ilerleyen organizasyon; ödüllü yarışmalar, yılın en'lerinin seçildiği ödül töreni, skeçler ve Ziynet Sali'nin sahne aldığı gala gecesi ile devam etti.

Türkiye Petrolleri bayileri, toplantıyla 2019 yılını değerlendirirken, 2020 hedefleri için de moral ve motivasyon depoladı.

"Akaryakıt sektöründe oyunun kurallarını değiştirmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, "Biz bugün bu noktaya inançlı bir şekilde çalışarak geldik. Akaryakıt sektöründe oyunun kurallarını değiştirerek, birlikte yepyeni bir hikaye yazmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Seçkin Uçar da şirketin tüm organizasyonunu yeniden tasarladıklarını belirterek, "Sizlerin hayatını kolaylaştıracak ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimsedik. Çağımızın gereksinimi olan her türlü teknolojik alt yapıya yatırım yapıyoruz. Büyüyen istasyon ağımız ile müşterilerin sürekli ulaşabildiği bir durak haline geliyoruz. Yaptığımız reklam ve kampanyalar ile öncelikli tercih edilen akaryakıt markası olma yolunda ilerliyoruz. Bugün olduğu gibi gelecekte de hep birlikte daha iyilerini başaracağımıza inanıyoruz. Sahip olduğumuz büyük değeri, Türkiye Petrolleri'ni, Türkiye'nin lider akaryakıt dağıtım şirketi yapmak için kolları sıvıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.