Son Dakika Haberleri: Türkiye Petrolleri, Ankara'daki akaryakıt istasyonlarını ziyaret etti
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Türkiye Petrolleri, Ankara'daki akaryakıt istasyonlarını ziyaret etti

24 dakika önce

Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ üst yönetimi, akaryakıt bayileriyle bir araya gelmek ve yeni açılan istasyonları ziyaret etmek amacıyla başlattığı gezi kapsamında Ankara'ya da ziyarette bulundu.

Türkiye Petrolleri, Ankara'daki akaryakıt istasyonlarını ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ üst yönetimi, akaryakıt bayileriyle bir araya gelmek ve yeni açılan istasyonları ziyaret etmek amacıyla başlattığı gezi kapsamında Ankara'ya da ziyarette bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TP Petrol Dağıtım AŞ üst yönetim kadrosu, geçtiğimiz günlerde şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'dan yola çıktı. Gaziantep ziyareti sonrası üst yönetim kadrosunun yeni durağı Ankara oldu.

Başkentte bazı istasyonları inceleyen heyet, aynı zamanda müşteri ziyaretleri de gerçekleştirdi. Söz konusu ziyaretlere, TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gürz Kodal, Yatırımlar Direktörü Hakan Uçar da katıldı.

Bayilerle daha fazla bir arada olmak için başlatılan ziyaretler gelecek günlerde de devam edecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TP Petrol, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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