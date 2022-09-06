TPAO Genel Müdürü Bilgin, doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Oruç Reis gemimiz, kabiliyetleri geliştirilerek Akdeniz'de yeni görevlere yönlendirilmek üzere hazırlanıyor. Yakın bir tarihte onun da görev süresi tekrar başlayacak." dedi.

Dünya Petrol Jeologları Birliğince Trabzon'da bir otelde düzenlenen Karadeniz'de Arama, Üretim ve Süper Havza Düşüncesi Konferansı'na katılan Bilgin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce Bükreş ve Batum gibi Karadeniz'in değişik şehirlerinde düzenli olarak yapılan konferansa bu kez Trabzon'un ev sahipliği yaptığını belirten Bilgin, özellikle Karadeniz'de TPAO'nun yaptığı keşiflerden sonra ortaya çıkan potansiyeli daha iyi anlamak ve daha iyi değerlendirmek üzere petrol jeologlarının birbiriyle teknik fikir alışverişini yürütmek için bir arada olduğunu söyledi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalar

Bilgin, Fatih sondaj gemisinin 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'de Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yapmasının ardından Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bilgin, şöyle devam etti:

"Sakarya Gaz Sahası'nın geliştirilmesi faaliyetleri içerisinde tespit kuyularını test ederek aslında rezervuarın davranışını daha iyi anlamak için yaptığımız çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası'nda yaptığımız çalışmalar, karada yapılan gaz işleme tesisleri, denizde yapılan boru hatları ve deniz tabanı iletim sistemleriyle birlikte üç ana ayrı grup halinde birbirinden bağımsız olarak yürütülüyor. Bu çalışmaların temel hedefi, Ocak 2023'te ilk gazı sisteme teslim edebilmek üzere kurulmuş vaziyette. Türkiye, artık Karadeniz baseninde yaptığı çalışmalarla beraber hem operasyonel kabiliyetini herkese, dünyaya, dünya enerji sektörüne ispatlamış ve geliştirmekte olan bir ülke konumunda. Temel hedefimiz 2030 yılına kadar Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayacak hamleleri yapabilmek."

Sakarya Gaz Sahası'nın geliştirme projesinin kara tesisleri ayağının Filyos'ta olduğunu anımsatan Bilgin, "Denizden boru hatlarıyla gelen gaz, Filyos'ta işlenerek ulusal şebekeye teslim edilecek. Deniz tabanına kurduğumuz sistemler ve boru hatları, kara tesisleriyle beraber sistem tamamlanmış olacak." dedi.

Bilgin, bütün projelerde yerli insan ve iş gücüne büyük önem verdiklerini, bundan dolayı yerli mühendis ve teknisyen yetiştirmek, Türkiye'nin petrol endüstrisindeki insan kaynağını geliştirmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu iş birliğinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulunda (MYO) ön lisans programı açılmasını sağladıklarını söyledi.

Bölümün daha ilk yılında Türkiye'nin en yüksek puanlı MYO bölümlerinden biri haline dönüştüğünün altını çizen Bilgin, "Hemen arkasından da lisans öğrencileri için burs programı geliştirdik. Bu programa da Türkiye'nin ilk 1000'i içerisinden 10 öğrenci başvurmuş durumda. Bu sayının giderek artacağını düşünüyoruz. Gençlerimize; bize, kurumumuza ve ülkemizin geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Bizim de görevimiz, gençlerimizin bu güvenini boşa çıkarmamak ve onlara asla mahcup olmamak Allah'ın izniyle." diye konuştu.

"Karadeniz'in her köşesini adım adım tarayacağız"

Doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında Ordu ve Ünye'de yapılacak çalışmalara da değinen Bilgin, sismik araştırma yapacak Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Ünye Limanı'na geldiğini anımsattı.

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin, Karadeniz'in orta ve doğu kısmında kalan sismik açıkları tamamlamak üzere görevine devam ettiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede biz Karadeniz'in tamamını bir süper basen olarak ele alıyoruz. Zaten bugünkü toplantının amaçlarından birisi de bu olgu üzerinde fikir alışverişinde bulunmak. Bütün bu süreci anlamak için, jeolojiyi anlamak için aslında sismik çalışmalara ihtiyaç var. Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz bu sismik çalışmaları ikmal etmek üzere görevlendirilen gemilerden bir tanesi. Bir diğeri de Oruç Reis gemimiz. Oruç Reis gemimiz de kabiliyetleri geliştirilerek Akdeniz'de yeni görevlere yönlendirilmek üzere hazırlanıyor. Yakın bir tarihte onun da görev süresi tekrar başlayacak."

Ordu, Ünye ve Karadeniz'deki diğer bölgelerde potansiyel vadeden sahaların, öncelik verdikleri alanların olduğunu ve buralarla ilgili çalışmaların iş planı çerçevesinde devam ettiğini anlatan Bilgin, "Barbaros Hayrettin Paşa gemimizden gelecek veriler, sondajlardan aldığımız doneler bütün bunların hepsi aslında bu iş planının içerisinde. Öncelikleri zaman zaman değiştirebilir, öne alınabilir, biraz daha ertelenebilir ama temel itibarıyla söylenmesi gereken şu; Karadeniz'in her köşesini adım adım tarayacağız ve kazıyacağız." diye konuştu.