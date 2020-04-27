Türkiye Petrolleri'nde süreçler aksamadan devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye Petrolleri'nde süreçler aksamadan devam ediyor

12 dakika önce

Türkiye Petrolleri, hem bayilerine hem de müşterilerine sunduğu sürdürülebilir ve kaliteli hizmetlerini salgın sürecinde de aksatmıyor.

Türkiye Petrolleri'nde süreçler aksamadan devam ediyor, System.String[]

Türkiye Petrolleri, hem bayilerine hem de müşterilerine sunduğu sürdürülebilir ve kaliteli hizmetlerini salgın sürecinde de aksatmıyor.

Türkiye Petrolleri'nden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağında bile 7/24 hizmet veren akaryakıt istasyonlarının ihtiyaçları, ön saha personellerinin sağlığı ve güvenliği gibi birçok konuda çalışmalarına kesintisiz devam eden Türkiye Petrolleri, saha ekiplerinden mühendislik ekiplerine, SEÇ-G ekibinden satış ve pazarlama ekibine kadar tüm departmanları ile hem müşterilerinin hem de bayilerinin tüm ihtiyaçları için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Petrolleri, salgın daha Türkiye'yi etkisi altına almadan dünya gündemini ve gelişmeleri takip edip proaktif bakış açısını istasyon ve tesis saha planlarına yansıtmıştı. İstasyon ve tesislerdeki personelin sağlık ekipmanlarını önceden tedarik ederken, çalışma alanlarını dezenfekte ederek salgına karşı hazırlıklarını tamamladı. Bilgilendirici içeriklerle tesis ve istasyon çalışanlarını bu zorlu sürece hazırlayan SEÇ-G ekipleri, tesisler ve istasyonlarla düzenli iletişimi sürdürerek güvenlik tedbirlerini de elden bırakmadı.

Tüm bunlarla birlikte son bir ayda genel merkez ve saha ekiplerinin evlere çekilmesi; salgın ile ilgili alınacak sürekli önlemlere, iş süreçlerinin yürütülmesine ve takibine engel olmadı. Tüm saha ekipleri, yerinde ziyaretlerini sıklıkla gerçekleştiremeseler bile görüntülü konuşma, WhatsApp ve telefon aracılığıyla bayilerinin tüm ihtiyaçlarına çözüm buluyor. Acil durumlarda ise özel izinlerle dışarı çıkarak bayilerini bu süreçte yalnız bırakmıyor.

Her alanda mücadele verilen bu dönemde bayilere vadedilen teknik desteğin kesilmemesi adına özveriyle çalışmaya devam eden Türkiye Petrolleri mühendislik ekibi ise tedarikçi ve müteahhitlerle olan ilişkilerini olabilecek tüm sorunları öngörerek planlıyor ve koordinasyon süreçlerini aksatmadan yürütüyor. Eğitimin her dönemde devam etmesi gerektiğini düşünen Türkiye Petrolleri, eğitim süreçlerinin aksamaması için de online olarak saha eğitimlerini sürdürüyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:36 Kaynak: AA

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