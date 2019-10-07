Son Dakika Haberleri: Türkiye Petrolleri ücretsiz mama dağıttı
Son Dakika Güncel Türkiye Petrolleri ücretsiz mama dağıttı

Türkiye Petrolleri ücretsiz mama dağıttı

1 saat önce

Türkiye Petrolleri'nin İstanbul'da bulunan merkezi istasyonlarında, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.

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Türkiye Petrolleri'nin İstanbul'da bulunan merkezi istasyonlarında, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri'nin İstanbul'daki merkez istasyonlarını ziyaret edenler, bir hayvanın karnını doyurma imkanına kavuştu.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla "Yolda yaşam var; İstasyonda mama var" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Türkiye Petrolleri'nin istasyonlarını ziyaret eden müşterilere ücretsiz mama verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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