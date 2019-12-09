Son Dakika Haberleri: Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü - Son Dakika

Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü

6 saat önce

Türkiye Petrolleri'nin kuruluşunun 65. yıl dönümü nedeniyle şehitlerimiz ve vefat etmiş Türkiye Petrolleri çalışanları için mevlit okutuldu.

Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü, System.String[]

Türkiye Petrolleri'nin kuruluşunun 65. yıl dönümü nedeniyle şehitlerimiz ve vefat etmiş Türkiye Petrolleri çalışanları için mevlit okutuldu.


Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yenipınar Camiinde ikindi namazından önce mevlit okutuldu. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, çalışanlar ve vatandaşlar mevlidi şerife katıldı.


Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümünü kutlayarak, şehitlerimize ve vefat eden çalışanlara rahmet diledi. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız
Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 23:36:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]