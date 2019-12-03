Son Dakika Haberleri: Türkiye, PISA 2018'de okuma becerilerinde 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 42. sıraya, fen...
Son Dakika Güncel Türkiye, PISA 2018'de okuma becerilerinde 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 42. sıraya, fen... - Son Dakika

Türkiye, PISA 2018'de okuma becerilerinde 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 42. sıraya, fen...

6 saat önce

Türkiye, PISA 2018'de okuma becerilerinde 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 42. sıraya, fen okuryazarlığında 39. sıraya yükseldi.

Türkiye, PISA 2018'de okuma becerilerinde 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 42. sıraya, fen..., System.String[]

Türkiye, PISA 2018'de okuma becerilerinde 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 42. sıraya, fen okuryazarlığında 39. sıraya yükseldi.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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