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Türkiye, PISA 2022'de iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu - Son Dakika

Türkiye, PISA 2022'de iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu

OECD tarafından uygulanan PISA 2022 sonuçlarına göre, Türkiye 10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri olarak belirtildi. Türkiye, matematik ve fen alanlarında en yüksek sonuçları elde ederken, okuma becerilerinde daha düşük performans gösterdi. Ülke sıralamasında ise Türkiye, matematikte 39'uncu, fen alanında 34'üncü ve okuma becerilerinde 36'ıncı sırada yer aldı.

Türkiye, PISA 2022\'de iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu
05.12.2023 - 16:45,  Güncelleme: 17:35
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EKONOMİK İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları yayımlandı. Raporda, Türkiye'nin 10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve 3 yılda bir yapılan uluslararası araştırma programı olan PISA araştırması, 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek için yapılıyor. Bu kapsamda, 2021'de yapılacak olan PISA, Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenerek 2022'de gerçekleştirildi.

81 ÜLKE KATILDI

Bugün açıklanan PISA 2022 araştırmasına 81 ülke katıldı. PISA 2022 nihai uygulaması, Türkiye'de 19 Nisan-13 Mayıs 2022'de 60 ilden 196 okul ve 7 bin 250 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi. PISA sonuçlarına ilişkin kamuoyuna iki ayrı rapor sunuldu. Bunlardan biri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ülke raporu, diğeri ise OECD tarafından kaleme alınan ve 'www.oecd.org/pisa' adresinde yayımlanan rapor oldu. OECD'nin Türkiye'nin PISA sonuçları konusundaki değerlendirmesinde, "Türkiye, PISA'da on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biridir" denildi.

EN YÜKSEK SONUÇLAR

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün raporuna göre, Türkiye PISA 2022 sonuçlarında, matematik alanında 2018 ile hemen hemen aynı puanı alırken, fen okuryazarlığı alanında daha yüksek puan elde etti, okuma becerilerinde ise daha düşük performans gösterdi. Matematik ve fen alanlarındaki Türkiye PISA 2022 ortalamaları, PISA'da şimdiye kadar elde edilen en yüksek sonuçlar arasında yer aldı. Bunun yanında, okuma becerileri alanında ise uzun vadeli ortalamaya yakın bir performans elde edildi. PISA 2022'de özellikle matematik ve fen alanlarında elde edilen puanlar, 2006 ve 2015'teki puanlara kıyasla oldukça yüksek oldu.

TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ

Araştırmaya katılan ülke sayısı 79'dan 81'e yükselirken Türkiye her üç alanda ülke sıralamasında daha üst sıralarda yer aldı. Matematik alanında, 2018'de 79 ülke arasında 42'nci sırada yer alan Türkiye, PISA 2022'de 81 ülke arasında 39'uncu sırada yer aldı. Benzer şekilde 2018'de 37 OECD ülkesi arasında 33'üncü sırada bulunan Türkiye, 2022'de 32'nci sıraya yerleşti.

Türkiye fen alanında PISA 2018'de 79 ülke arasında 39'uncu sırada yer alırken PISA 2022'de 81 ülke arasında 34'üncü sıraya yükseldi. Benzer şekilde 2018'de 37 OECD ülkesi arasında 30'uncu sıradaki Türkiye, 2022'de 29'uncu sırada yer aldı.

Türkiye okuma becerileri alanında PISA 2018'de 79 ülke arasında 40'ıncı sırada yer alırken PISA 2022'de 81 ülke arasında 36'ıncı sıraya yükseldi. Benzer şekilde 2018'de 37 OECD ülkesi arasında 31'inci sırada bulunan Türkiye, 2022'de 30'uncu sırada yer aldı.

Raporda ayrıca, "Türkiye her üç alanda tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer alırken OECD ülkeleriyle arasındaki farkı hızlıca azaltmaktadır. Ayrıca PISA'da fiziksel ve sosyal öğrenme ortamlarına ilişkin anketlerden elde edilen veriler, Türkiye'deki fiziki ve sosyal öğrenme ortalamalarının OECD'den daha iyi olduğunu gösterdi. Bu da 2003 yılından itibaren eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımların olumlu sonuç verdiğinin bir göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, PISA 2022'de iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu - Son Dakika
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