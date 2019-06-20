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Türkiye Pist Şampiyonası

1 saat önce

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk yarışlar, yarın Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde başlayacak.

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Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk yarışlar, yarın Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde başlayacak.
TOSFED yapılan açıklamaya göre, super, maxi ve super production olmak üzere 3 ayrı kategoride koşulacak olan yarışlarda, 31 otomobil mücadele edecek.
Özellikle 1.6 turbo motora sahip, belli serbestlikler haricinde standart otomobillere açık olan ve yeni oluşturulan super production kategorisinin büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.
Program, yarın TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 final elemeleriyle başlayacak.
İki grup halinde düzenlenecek elemelerde 65 aday arasından en hızlı 10 erkek ve 3 kadın 2019 serisinde yarışmaya hak kazanacak.
Daha sonra saat gerçekleştirilecek super, maxi ve super production antrenman ve sıralama turlarıyla ilk gün sona erecek.
Cumartesi günü ise resmi antrenmanların ardından, super, maxi ve super production yarışları yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Kocaeli, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Spor
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