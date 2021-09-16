Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 3'üncü Ayak Yarışları, 18-19 Eylül tarihlerinde Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından İzmir Pınarbaşı'ndaki Ülkü Park Pisti'nde organize edilecek.

İki ayrı kategoride koşulacak yarışlarda, süper grupta 21 ve maxi grupta da 9 olmak üzere toplam 30 otomobil piste çıkacak. 18 Eylül Cumartesi günü saat 09.00 itibariyle idari ve teknik kontroller ile başlayacak organizasyon, antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek. Saat 15.15'te Maxi grup ilk yarışı ve saat 16.15'te de Süper grup ilk yarışları koşulurken, ikinci yarışlar 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Organizasyon pazar günü saat 15.30'daki ödül töreni ile sona erecek.