Son Dakika Haberleri: Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İzmir'de yapılacak
Son Dakika Spor Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İzmir'de yapılacak - Son Dakika Spor

Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İzmir'de yapılacak

6 saat önce

Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, 1 Aralık Pazar günü İzmir'de koşulacak.

Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İzmir'de yapılacak, System.String[]

Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, 1 Aralık Pazar günü İzmir'de koşulacak.

Ülkü Motorsporları Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yenilenen İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde saat 11.30'da başlayacak yarışlar, "Maxi", "Süper" ve "Super production" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek.

Organizasyonda ayrıca "volkicar" ve "drift" gösterileri de gerçekleştirilecek.

Türkiye, Aralık, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oğuzhan Saruhan, Uğur Okulları'nda sosyal medya eğitimi verdi
Süper mini elbisesiyle poz veren Aleyna Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:52:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İzmir'de yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]