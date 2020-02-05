Türkiye plakalı araca Hamburg'da vergi cezası kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türkiye plakalı araca Hamburg'da vergi cezası kesildi - Son Dakika

Türkiye plakalı araca Hamburg'da vergi cezası kesildi

6 saat önce

Alman vatandaşı olan Kayserili Faruk Koçak, ikametinin kayıtlı olduğu Hamburg'a Kayseri plakalı araçla geldiği için 4 bin euro vergi cezası ödedi.

Türkiye plakalı araca Hamburg'da vergi cezası kesildi, System.String[]

Alman vatandaşı olan Kayserili Faruk Koçak, ikametinin kayıtlı olduğu Hamburg'a Kayseri plakalı araçla geldiği için 4 bin euro vergi cezası ödedi. Almanya'da ikamet edenlerin Türkiye plakalı araçla dolaşma hakkı olmadığını vergi cezası ödeyerek öğrenen Koçak, "Benim durumumda olan kişilere tavsiyem, Almanya'ya Türkiye plakalı aracınızla gelmeyin" dedi.


Kasım ayı sonunda Kayseri plakalı aracıyla 6 aylık yurt dışı sigortasını yaptırıp, yeşil kartı da alarak Almanya'ya gelen Faruk Koçak'a Hamburg Gümrük Polisi 4 bin euro vergi cezası kesti. Yaşadığı şehir olan Hamburg'da 2 aydır Türkiye plakalı aracını kullanan Almanya vatandaşı Faruk Koçak, başına gelenleri şöyle anlattı:


"Seyir halindeyken Alman gümrük polisi beni durdurdu ve belgelerimi istedi. Belgeleri inceledikten sonra bu arabayı bu şekilde kullanamayacağımı söylediler. Ben de Türkiye'de soruşturup, sigorta yaptırarak geldiğimi söyledim. Benim ikametim Hamburg'da olduğu için Avrupa Birliği haricindeki yabancı plakalı bir aracı vergi ödemeden bu ülkede kullanamayacağımı belirtti. Arabanın liste fiyatı olan 17 bin euro'luk değeri üzerinden 4 bin 12 euro 99 cent bana ceza kestiler ve parayı hemen ödememi istediler. Ödemediğim takdirde arabayı bağlayacaklarını ve çekeceklerini söylediler. Evi arayarak bankadan para çekip getirmelerini istedim. Olay yerinde parayı nakit olarak ödedikten sonra beni serbest bıraktılar."


Böyle bir olay hakkında kimsenin pek fazla bilgisi olmadığını söyleyen Koçak, "Bu konuyu avukata verdik ve tam manasıyla kanunda neler olduğunu avukatımız da bilmediği için araştırıyor. Ben de 3 ay Almanya'da kalıp döneceğim için buradan araba almanın masraflı olacağından dolayı Türkiye'deki arabamla geldim. Karışık bir durum olduğu için benim durumumda olan başka kişilerin de başına bu tür olaylar gelmesin" dedi.


"Ben ceza ödedim, sizler ödemeyin" diyerek uyarıda bulunan ve polisin verdiği bilgide, yabancı uyruklu bir kişinin AB sınırları içinde yabancı plakalı araçla 3 ay kalabileceğini söylediğini belirten Koçak "Ama benim ikametim burada olduğu için bu kapsamın dışındaymışım. Alman hükümetinin vergisine engel olduğum için de bu cezayı kestiklerini söylediler. Arabamın değeri 50 bin euro olsaydı, kestikleri ceza da fazla olacaktı" ifadelerini kullandı. - HAMBURG

Türkiye, Koçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
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