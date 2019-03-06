Türkiye Polis Radyosu "Medya" Ödülüne Layık Görüldü
1 saat önce
Türkiye Polis Radyosu, "2. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri" kapsamında "medya" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Türkiye Polis
Radyosu, "2. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri" kapsamında "medya" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğince (AUS Türkiye) gerçekleştirilen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesinde, "2. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri"nin medya kategorisindeki ödül sahibi Türkiye Polis Radyosu oldu.
Türkiye Polis Radyosunun trafik güvenliğine katkılarından dolayı verilen ödülü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih
Serdengeçti, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
'dan aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:20 Kaynak: AA
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