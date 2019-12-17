Türkiye Polis Radyosu yayınları Gümüşhane'de dinlenebilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Polis Radyosu yayınları Gümüşhane'de dinlenebilecek - Son Dakika

Türkiye Polis Radyosu yayınları Gümüşhane'de dinlenebilecek

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Polis Radyosu yayınının yakın zamanda Gümüşhane'de de dinlenebileceği bildirildi.

Türkiye Polis Radyosu yayınları Gümüşhane'de dinlenebilecek, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Polis Radyosu yayınının yakın zamanda Gümüşhane'de de dinlenebileceği bildirildi.

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, Gümüşhane'de TRT radyoları haricinde düzenli müzik yayını yapan radyo istasyonu bulunmadığını belirtti.

Gümüşhane halkının çeşitli konularda bilinçlendirilmesi ve sürekli müzik yayınına kavuşması için Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yürüttüklerini vurgulayan Karataş, kısa zaman içerisinde FM 92.00 frekansından Türkiye Polis Radyosu yayınının Gümüşhane'den de dinlenebileceğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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