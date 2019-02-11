Türkiye Politik Bir Katliamın Nasıl Takip Edileceğini İspatlamıştır"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Türkiye bu noktada dünyaya, politik kaygı gözetmeksizin bir politik katliamın nasıl takip edileceğini ispatlamıştır.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Türkiye bu noktada dünyaya, politik kaygı gözetmeksizin bir politik katliamın nasıl takip edileceğini ispatlamıştır." dedi.



Kilis Barosunu ziyaret eden Feyzioğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Suriye'de oluşturulan güvenli bölgede kurulan baronun üyeleriyle görüştü.



Feyzioğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede kamu nizamının Türkiye'nin desteğiyle büyük ölçüde sağlandığını söyledi.



Türkiye'nin bölgede güvenliği tam anlamıyla sağlaması durumunda ülkedeki Suriyelilerin büyük bölümünün memleketlerine döneceğine inandığını belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:



"Şimdi bu sığınmacıların her birinin yurtlarına Türkiye elçisi olarak dönmesini arzu ederim. Böylece Kilis ve sınır bölgelerimiz ile Suriye arasında ticaretin ve dostluğun zirve yapması ve bundan Türkiye'nin yararlanmasını arzu ederim. İşin ceremesini çeken Türkiye, kaymağını yiyen Avrupa, Amerika olmamalı. Şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerimizin ve başta Kilis halkı olmak üzere vatandaşlarımızın büyük fedakarlığıyla bu iş çözülüp Suriyeliler inşallah yurtlarına dönerken, yaşadıklarımızın herhalde Türk milletine getirileri olmalıdır. Suriye yeniden imar edilirken bizlerin de yapacağı çok şey vardır."



Feyzioğlu, yargının güvenilir olmaması ve adalet dağıtmaması durumunda, yatırım gelmeyeceğine işaret ederek, "Hem kendi yargımızı toparlamak zorundayız hem de Suriye'nin güvenli bir yargıya sahip olması için üstümüze düşeni, bilgi birikimimizi aktarmak durumundayız. Bu konuda Kilis Barosu önemli işler yapmaktadır. Gelecekten umutluyum çünkü niyet iyiyse amelde iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.



"Emsal olmasını dilerim"



Bir gazetecinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorusu üzerine değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, TBB'nin uluslararası bir yargılamaya müdahil olma yetkisi bulunmadığını ancak bilgi birikimleriyle destek verebileceklerini söyledi.



Türkiye'nin özellikle bazı Amerikan medyasında çok haksız şekilde suçlandığını dile getiren Feyzioğlu, şöyle konuştu:



"Türkiye, Suudi Arabistan'a baskı yapmak için Kaşıkçı cinayetini kullanmakla suçlanıyor. Sen oradan adamlarını uçaklarla göndereceksin, ceset imha etmek için adli tıp uzmanlarını göndereceksin, işkencecilerini göndereceksin, her şeyini yapacaksın buraya taammüden ve vahşi bir cinayeti işlemek üzere elit bir ekip sevk edeceksin ve bunu ortaya çıkardığı için Türkiye'ye diyecekler ki birileri 'Siz Suudi Arabistan'ı sıkıştırmak için siyasi anlamda kullanıyorsunuz.' Yani hırsızın suçu yok, hırsızı yakalayanın suçu var. Bu kabul edilemez bir yaklaşımdır. Türkiye burada gerçekten kendine büyük diyen devletlerin yapamadığını ve yapmadığını büyük bir kararlılıkla yapmıştır. Ben devletimizin yargı organlarına başta başsavcılığımıza, emniyetimize ve yargımıza çok teşekkür ediyorum. Doğru olanı, iyi olanı yapmıştır. Türkiye bu noktada dünyaya politik kaygı gözetmeksizin, bir politik katliamın nasıl takip edileceğini ispatlamıştır. Emsal olmasını dilerim, bu çok önemli. BM'nin bu konuyu araştırmakla görevli özel temsilcisi de geldiğinde bizden aldığı delillerle olayın vahametini anlamıştır. Suudi Arabistan'ın da katilleri etkin bir soruşturma yapmayarak koruduğuna dair bir ön açıklama yapmıştır."



BM'nin bu konuda bir araştırma sürdürdüğünü anımsatan Feyzioğlu, Suudi Arabistan'ın zanlıları teslim etmesi durumunda iç hukuka göre Türkiye'nin yargılama yetkisine sahip olduğunu ancak Suudi Arabistan'ın kendi iç hukukuna göre de vatandaşını Türkiye'ye ya da bir başka ülkeye teslim etmeme yetkisi bulunduğunu anlattı.



Feyzioğlu, Suudi Arabistan'ın zanlıları teslim etmesi halinde Türk yargısının en güvenilir şekilde yargılamayı yapacağını vurguladı.



Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, ziyarette Feyzioğlu'na plaket verdi.



Feyzioğlu ve beraberindekiler, daha sonra Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

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