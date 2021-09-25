Türkiye-Polonya dostluğunu voleybol pekiştirdi - Son Dakika

Türkiye ile Polonya'dan voleybol takımları, hem iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek hem de SMA hastası bir çocuğun tedavisine katkıda bulunmak üzere Polonya'da düzenlenen özel turnuvada karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Wroclaw kentinde her yıl muhtaç kişilere yardım için düzenlenen "Giganci Siatkowki" adlı turnuvaya bu sene Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe HDI Sigorta ile Polonya'dan Jastrzebski Wegiel ve PGE Skra Belchatow erkek voleybol takımları katıldı.

Bu yılki turnuvada Avrupa Parlamentosundaki Türkiye-AB Dostluk Grubu Başkanı ve aynı zamanda Polonya Voleybol Federasyonu Başkan Yardımcısı olan Ryszard Czarnecki'nin girişimleriyle Türk takımları yer aldı.

Geliri Polonyalı SMA hastası 2 yaşındaki Amelka isimli bir çocuğun tedavisine bağışlanacak turnuvanın ilk gününde Galatarasay ile Jastrzebski Wegiel karşılaştı. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kaybetti.

Fenerbahçe de ilk günkü rakibi PGE Skra Belchatow karşısında 3-0 mağlup oldu.

Turnuva öncesinde her iki ülkeden heyetlerin katılımıyla Türkiye-Polonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için toplantı düzenlendi.

Toplantıya, turnuvayı düzenleyen Polonya'nın Aşağı Silesia Eyaleti Voleybol Federasyonu Başkanı Wojciech Rozdolski, sponsor firma yetkilileri, Türkiye-AB Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir, Polonya-Türk Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) Başkanı Göktürk İplikçioğlu ve Türkiye Dışişleri Bakanlığından temsilciler katıldı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda sporun birleştirici etkisinin dostluğu geliştirmede önem taşıdığı, iş dünyasının spor kulüplerine desteğinin artması gerektiği belirtildi.