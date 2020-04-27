Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Toplantısı telekonferansla yapılacak - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye-Polonya- Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumunun video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirildi.



2016 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumu 28 Nisan tarihinde video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, Covid-19 salgınıyla mücadelenin yanı sıra, NATO'nun gündemindeki öncelikli konular ile bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" denildi. - ANKARA