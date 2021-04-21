Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı yarın Bükreş'te başlıyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, 2016 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumunun 22-23 Nisan tarihlerinde Bükreş'te gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumunun 22-23 Nisan tarihlerinde Bükreş'te gerçekleştirileceği, toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun beraberindeki heyetle katılacağı bildirildi. Söz konusu toplantı kapsamında üç müttefik arasındaki somut işbirliği alanlarının gözden geçirilmesi, ortaklığın ilerleyen dönemde daha da derinleştirilmesi imkanlarının ele alınmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "Bu yılki toplantı, müstakbel NATO zirvesinin öncesine denk geldiği cihetle üç müttefikin zirveden ve sonrasındaki dönemden beklentilerinin istişare edilmesi için de önemli bir fırsat teşkil edecektir. Öte yandan, Ukrayna ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının da etkinliğin bir bölümüne iştirak etmeleri planlanmaktadır" denildi. - ANKARA