Son Dakika Haberleri: Türkiye, porto riko'yu rahat geçti
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Türkiye, porto riko'yu rahat geçti

48 dakika önce

FIBA Basketbol Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen Atlas Turnuvası'nın ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, porto riko'yu rahat geçti, System.String[]

FIBA Basketbol Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen Atlas Turnuvası'nın ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, karşılaşmadan 72-64 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 15-13 önde kapatan Milli Takım, 2'nci çeyrekte çok daha etkili bir oyun ortaya koyarak soyunma odasına 39-25 önde girdi. 2'nci yarıda rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen milliler, karşılaşmayı 72-64 kazandı.

Türkiye'nin turnuvada bir sonraki rakibi ise bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Porto Riko, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:45 Kaynak: DHA
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