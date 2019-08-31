Son Dakika Haberleri: Türkiye potada 989. maçına çıkıyor! Dünya Kupası'nda daha önce...
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Türkiye potada 989. maçına çıkıyor! Dünya Kupası'nda daha önce...

3 saat önce

Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 988 maçın 508'ini kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu.

Türkiye potada 989. maçına çıkıyor! Dünya Kupası'nda daha önce..., System.String[]

Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 988 maçın 508'ini kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.


A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye, 49-12 kazandı.


- Dünya Kupası'nda 33 maç


Türkiye, daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda toplam 33 maç yaptı.


A Milli Takım, 33 maçın 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 maçta rakiplerine yenildi.


ABD'de 2002'de yapılan şampiyonada 8 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi alan milliler, Japonya'da 2006'da ise 9 maçtan 6 galibiyet, 3 yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, gümüş madalya kazandığı 2010 Dünya Şampiyonası'nda 9 maçta 8 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Milliler, 2014 Dünya Kupası'nı ise 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı.


- İlk resmi maç Berlin Olimpiyatları'nda


A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.


Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.


- Resmi maçlardaki ilk galibiyeti Avrupa Şampiyonası'nda


Ay-yıldızlılar, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.


Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi müsabakalardaki ilk galibiyetini elde etti.

En farklı skorlar


A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında aldı.


İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.


Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla mağlup oldu.


- Beraberlik


A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.


Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.


Türkiye, yarınki rakibi Japonya ile resmi maçlarda tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Yunanistan, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:03 
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