Son Dakika Haberleri: “Türkiye, pozitif büyüme sürecine kaldığı yerden devam edecek”
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“Türkiye, pozitif büyüme sürecine kaldığı yerden devam edecek”

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Başkanı Nihat Alpay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

“Türkiye, pozitif büyüme sürecine kaldığı yerden devam edecek”, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Başkanı Nihat Alpay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:21 
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