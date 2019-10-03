“Türkiye, pozitif büyüme sürecine kaldığı yerden devam edecek”
1 saat önce
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Başkanı Nihat Alpay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Başkanı Nihat Alpay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:21
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara Bakan Albayrak enflasyonun tek hanelere gerilemesini değerlendirdi: Büyük bir aşamayı geride bıraktık Avcılar'da, 26 Eylül'deki depremde hasar gören öğrenci yurtları tahliye edilecek Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Serintürk'ü rehin alan saldırgan madde bağımlısıymış