Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden depremzedelere 400 bin liralık yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden depremzedelere 400 bin liralık yardım - Son Dakika

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden depremzedelere 400 bin liralık yardım

6 saat önce

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için 400 bin lira yardım yapıldığını duyurdu.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden depremzedelere 400 bin liralık yardım, System.String[]

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için 400 bin lira yardım yapıldığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "TPFD olarak deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması için AFAD'a 400 bin liralık yardımda bulunduk." denildi.

Yardımın 100 bin liralık bölümünü üstlenen Manchester Cityli oyuncu İlkay Gündoğan'a teşekkür edilirken, tüm futbolculara kampanyaya katılmaları çağrısında bulunuldu.

Türkiye, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:40 Kaynak: AA
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