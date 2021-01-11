Türkiye Racing Team, Le Mans'a hazır - Son Dakika

Türkiye Racing Team, Le Mans'a hazır

11.01.2021 13:17
Türkiye Racing Team, Le Mans'a hazır, System.String[]

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, 2021 sezonunda Avrupa Le Mans Serisi LMP2 sınıfında yeni kurulan Türkiye Racing Team adına mücadele etmeye hazırlanıyor.

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, 2021 sezonunda Avrupa Le Mans Serisi LMP2 sınıfında yeni kurulan Türkiye Racing Team adına mücadele etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, TF Sport teknik desteğinde yarışacak Türkiye Racing Team, yeni LMP2 aracını yılbaşından önce teslim aldı. 2019 FIA Dünya Endurans Şampiyonası'nı GTE-AM kategorisinde ikincilikle tamamlayan Salih Yoluç ve takım arkadaşı Charlie Eastwood'a, 2021 sezonunda Avrupa Le Mans Serisi şampiyonu Harry Tincknell eşlik edecek.

İlk yarışı 18 Nisan'da İspanya'nın Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde koşulacak olan 2021 Avrupa Le Mans Serisi, Avusturya Red Bull Ring, İtalya Monza, Fransa Le Castellet, Belçika Spa ile devam edecek ve Portekiz Portimao Pisti'ndeki 6. ayak ile son bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salih Yoluç, "Avrupa Le Mans Serisi'nde TF Sport desteğinde Türkiye Racing Team ile yarışmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu hepimiz için yeni bir meydan okuma ve GT alanında olduğu gibi hızla ilerleyecek ve zirveye tırmanacak harika bir ekibimiz olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da dünyanın en büyük ve en önemli serilerinde bir Türk takımının Türkiye'yi temsil edecek olmasından gurur duyduklarını belirtti.

Avrupa pistlerinde Türkiye'yi daha önce de temsil eden Salih Yoluç'un önderliğinde kurulan Türkiye Racing Team'e 2021 sezonunda Avrupa Le Mans Serisi'nde başarılar dileyen Üçlertoprağı, "Son dönemde organizasyon kalitesi ve sporcularımızın başarılarıyla dünya motor sporları arenasında ön plana çıkan ülkemizin yükselişi devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Otomobil, Le Mans, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Racing Team, Le Mans'a hazır - Son Dakika Spor


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