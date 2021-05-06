Türkiye Radyo Sokağı'nı can kulağıyla dinliyor - Son Dakika

Türkiye Radyo Sokağı'nı can kulağıyla dinliyor

06.05.2021 12:52
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Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir'de yayımlanan Radyo Sokağı programı, Ramazan ayında Türkiye'nin en çok dinlenen radyo programları arasında yer almayı başardı.

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir'de yayımlanan Radyo Sokağı programı, Ramazan ayında Türkiye'nin en çok dinlenen radyo programları arasında yer almayı başardı. Her gün farklı bir usta radyocunun konuk olduğu program, ülke genelinde büyük beğeni topladı.

Geçen yıl 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde yayın hayatına başlayan Radyo Başakşehir, mutluluğun sesini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Dinleyici kitlesi günden güne artan Radyo Başakşehir, kaliteli ve düzeyli programlarla on bir ayın sultanı Ramazan ayında da en çok dinlenen radyolar arasındaki yerini aldı.

Bir radyo efsanesi: Radyo Sokağı

İnternet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan Radyo Başakşehir'in bu başarısındaki en önemli pay ise radyo efsanesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Radyo Sokağı programına ait. Her hafta pazartesi günü ünlü bir radyocunun konuk olduğu program, Razaman ayında dinleyicileriyle her akşam buluşuyor.

Mutluluğun sesine ses verdiler

Saat 22.00'de başlayan Radyo Sokağı'na bugüne kadar Afrikalı Ali, Mehmet Çelikyay, Duygu Kurtez, Kadir Çetin, Doğancan Özadlı ve Polat Labar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda radyocu konuk oldu. 12 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek olan Radyo Sokağı programına, Serdar Gökalp ve Selahaddin Kocaaslan'ın da aralarında bulunduğu pek çok usta radyocu daha katılacak. Radyo Sokağı, Ramazan'ın ardından eski yayın saatinde mutluluğun sesi Radyo Başakşehir'de yayınlanmaya devam edecek. - İSTANBUL

Türkiye Radyo Sokağı'nı can kulağıyla dinliyor

Başakşehir, Ramazan, Türkiye, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Radyo Sokağı'nı can kulağıyla dinliyor - Son Dakika


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