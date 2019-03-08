Son Dakika Haberleri: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Atamaları Resmi Gazete'de

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Atamaları Resmi Gazete'de

51 dakika önce

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Atamaları Resmi Gazete'de, System.String[]
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama karına göre, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:10 Kaynak: İHA

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Güncel
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