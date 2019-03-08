Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Atamaları Resmi Gazete'de
51 dakika önce
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Yönetim Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan atama karına göre, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu
atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:10 Kaynak: İHA
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