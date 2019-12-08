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Türkiye Raffa Şampiyonası

6 saat önce

Türkiye Bocce Erkekler Raffa Şampiyonası, Kahramankazan ilçesinde başladı.

Türkiye Bocce Erkekler Raffa Şampiyonası, Kahramankazan ilçesinde başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Şehit Samet Cantürk Bocce Salonunda düzenlenen şampiyonaya farklı illerden 89 takım, 150 sporcu katıldı.

Genç erkekler ve büyük erkekler kategorilerindeki mücadeleler 45 dakika ve 12 sayı üzerinden yapılıyor.

Şampiyona pazar günü sona erecek.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır, Kahramankazan'ın birçok spor branşına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yaldır, "Bunun en güzel örneği de bocce sporudur. Bu sporda milli olan 36 gencimiz meslek yüksek okullarına kaydoldu. Ayrıca Bakanlığımızın vakıf üniversiteleri ile yaptığı protokol ile milli sporcu olup ülkemizi temsil eden gençlerimiz 36 vakıf üniversitesinde tıp fakülteleri dahil yüzde yüz burs hakkı kazandı." dedi.

Türkiye Raffa Şampiyonası

Kahramankazan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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