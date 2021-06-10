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Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de başladı - Son Dakika

Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de başladı

10.06.2021 13:13
Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de başladı, System.String[]

Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak mili takım seçme yarışları Rize'de başladı.

Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak mili takım seçme yarışları Rize'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonunca Fırtına Vadisi Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışlar, 40 ilden 50 kulüp ve 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği ve renkli görüntülere sahne olan organizasyonda sporcular en iyi dereceyi elde edebilmek ve milli takıma seçilebilmek için büyük çaba sarf etti.

Üç gün devam edecek şampiyona sonunda dereceye giren sporcular Fransa'daki yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde huzurun hakim olmasıyla rafting alanında çok sayıda sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Şampiyonaya 40 ilden 50 takımın katıldığını vurgulayan Yardımcı, " Hakkari, Van, Çatak, Bingöl'den de sporcularımız var. Toplam 350 sporcu yarışıyor. Yarışlar yapılırken 80 hakem de bölgede eğitim görüyor. 28 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Fransa'da yapılacak. Dünya Rafting Şampiyonası için milli takım seçmelerini yapacağız. Ülke klasman başarısı olarak 360 madalya ile dünya şampiyonuyuz. Dünya Rafting Şampiyonası'nda 50 ülkeden 80 takımla yarışacağız. İnşallah İstiklal Marşı'mızı okutup ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğiz." diye konuştu.

Yardımcı, şampiyona bittikten sonra milli takıma seçilen sporcuların 15 gün boyunca kampa devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yarışların ilk gününü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da takip etti. Orhan, yarışların başlangıcını yaptı.

Gülşen Orhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her köşesinde şampiyonaya katılan sporcuların olduğunu belirtti.

Raftingde çok önemli yol katettiklerinin altını çizen Orhan, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı teşvikleri ile çok büyük mesafe aldı rafting doğa sporu. Çok bilinen bir spor dalı değildi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde, arazisi doğası sarp olan yerlerde, gençler arasında çok önemsenen spor oldu. Fransa'da düzenlenecek şampiyonaya onları da gönderebilecek olmak çok önemli. Sporcularımız orada yarışacak ve göğsümüzü kabartacak. Türkiye raftingde, atletizmde bir çok dalda adından söz ettiren bir konuma geldi. Onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de başladı
Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de başladı
Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de başladı
Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de başladı
Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de başladı

Türkiye, Rafting, Fransa, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de başladı - Son Dakika Spor


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