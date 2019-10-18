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Türkiye Rafting Şampiyonası

27 dakika önce

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Van'da sürüyor.

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Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Van'da sürüyor.


Türkiye Rafting Federasyonunca düzenlenen şampiyonada, Bahçesaray ilçesinde nehir iniş yarışları için erkek ve kadınlarda 19 yaş altı ve açık yaş ile açık yaş karma kategorilerinde 62 ekip, Müküs Çayı'nda hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele etti.

Sporcular, 5 kilometrelik zorlu parkurda kürek çekerek finiş noktasına ulaşmak için yarıştı.

Yarışlarda açık yaş erkeklerde Rize, 19 yaş altı erkeklerde Van, açık yaş kadınlarda Muğla, 19 yaş altı kadınlarda Tunceli takımları birinci oldu.

Çekişmeli geçen yarışları Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Türkiye Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak ile vatandaşlar izledi.


Şampiyona RX sıralama yarışlarıyla devam edecek.

Türkiye, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:03 Kaynak: AA
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