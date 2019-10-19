Türkiye Rafting Federasyonu'nca Bahçesaray ilçesinde startı verilen Türkiye Rafting Şampiyonası, Çatak ilçesinde devam ediyor.



Türkiye Rafting Federasyonu'nca Bahçesaray ilçesinde 3 gün önce startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesinde devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen Çatak için bir ilk olan şampiyonada bir kız takımıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Böylece gençlerimizi özelikle bayanları spora yönlendiriyoruz. Bu yıl ilk defa bir bayan rafting takımımız oluşturduk. Kızlarımızı spora yönlendiriyoruz inşallah buradan çıkan sporcularımız hem Çatak tan hem de dışarıdan gelen sporcular milli takıma seçilmek için mücadele ediyorlar. Bizde bunda elimizden geldiği kadarıyla desteklemeye çalışıyoruz. Buradan barış pınarı harekatında ki Mehmetçiklerimizin yanlarında olduğumuzu iletirken de Bahçesaray'da olduğu gibi Çataklılar olarak ifade etmek istiyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.



Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, bölgenin birçok yerinde şampiyona düzenlemek istediklerini söyleyerek, "Dün Bahçesaray'da müsabakaları tamamladık. Bahçesaray'da dostluk kardeşlik mesajları verdik. Bugünde Çatak'tayız ve yarışlarımız devam ediyor. Türkiye'de ilk defa eş zamanlı yarışmayı iki ilçemizde yapıyoruz. Bugün yağış var ama sportif aktiviteler devam ediyor. İnanılmaz bir kaynaşma örneği var burada biz bu kaynaşmayı inşallah ileri ki dönemde Hakkari, Şırnak ve Beytüşşebap'ta da yapacağız. Hedef gerçekten kardeşlik, dostluktur beraberliktir buna ulaştığımızı sanıyorum" dedi.



Çatak Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe ise, 40 ilden 600 sporcuyu Çatak'ta ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, ilk defa ilçeden çıkan bir kız takımının mücadele ettiğinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.



Sporcular, finale çıkmak için 400 metrelik zorlu parkurda iniş, kafa kafaya, slalom ve RX kategorilerinde kürek çekerek kıyasıya mücadele etti. - VAN