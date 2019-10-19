Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Van'da sürüyor.

Çatak ilçesinde devam eden ikinci etap yarışlarında sporcular, yağmur altında finale çıkmak için 400 metrelik zorlu parkurda iniş, kafa kafaya, slalom ve RX kategorilerinde kürek çekerek kıyasıya mücadele etti.

İlçe sakinlerinin, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiği destekleyen pankartlar açtığı yarışlarda raftingciler de asker selamı verdi.

Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe olarak Türkiye Rafting Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Çatak için bir ilk olan şampiyonada kız takımıyla mücadele ettiklerini ifade eden Çeçen, şöyle konuştu:

"Böylece gençlerimizi özelikle kızlarımızı spora yönlendiriyoruz. Bu yıl ilk defa bir kız rafting takımımızı oluşturduk. Burada yer alan sporcular milli takıma seçilmek için mücadele ediyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyoruz."

"Doğu ve Güney Doğu'nun kaderi terör değil"

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da yarışların sorunsuz sürdüğünü aktardı.

Türkiye'de ilk defa eş zamanlı yarışları iki ilçede yaptıklarını anlatan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Doğu ve Güney Doğu'nun kaderi terör değil, zaten bunu yerinde görüp yaşıyoruz. Mükemmel bir ortam, mükemmel bir heyecan var. Buradan bütün dünyaya kardeşlik mesajları verdik. Bahçesaraylılar sporcuları evlerinde misafir etti. Adeta bütün halk, esnaf sporcuları misafir ediyor. İnanılmaz bir kaynaşma örneği var. İnşallah ilerleyen dönemde bu müsabakaları Hakkari, Şırnak ve Beytüşşebap'ta da yapacağız. Kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarla huzur bulan bölgeyi spor aktiviteleriyle dolduruyoruz."