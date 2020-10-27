Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları başladı - Son Dakika

Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nda 2. ayak yarışları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonunca Zap Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlar için kente gelen 26 kulüpten 60 takım ve 450 sporcu, Depin bölgesinde hazırlıklarını tamamladı.

Dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını verdiği yarışlarda, bugün yapılan takım yarışlarında büyük heyecan yaşandı.

Zaman zaman akıntıya kapılan botlarına yön vermekte zorlanan sporcular, en iyi dereceyi elde edebilmek için büyük çaba sarf etti.

Takımların yüksek dağların arasından süzülen Zap Suyu'nda verdiği mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

Rafting Federasyonu Milli Takımlar Baş Antrenörü ve Yarışma Direktörü Savaş İzmirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zap Suyu'nun ilk kez böyle büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Birçok ilden sporcunun başarılı olabilmek için ter döktüğünü ifade eden İzmirli, şunları kaydetti:

"500 kişiye yakın bir ekiple buradayız. Muhteşem bir atmosfer var. Salgınla mücadele kapsamında tüm önlemlerimizi aldık. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde güzel bir organizasyon oluyor. Her şey yolunda. Buraya gelmek sporcularımız için büyük bir heyecan. Zap, adrenalin dolu bir yer. İnşallah turizme büyük bir katkısı olur. Sporun ruhunda kardeşlik var. Burada birçok ilden sporcu var. Batı illerinden buraya gelenler güzel dostluklar kurdu. Bu etkinliğin aynısını batı illerinde de gerçekleşmeyi planlıyoruz."