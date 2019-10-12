Son Dakika Haberleri: Türkiye Rafting Şampiyonası'na doğru
Son Dakika Spor Türkiye Rafting Şampiyonası'na doğru

Türkiye Rafting Şampiyonası'na doğru

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 16-20 Ekim tarihlerinde yapılacak Rafting Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye Rafting Şampiyonası'na doğru, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 16-20 Ekim tarihlerinde yapılacak Rafting Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor.

Birinci etabının Bahçesaray, ikinci etabının da Çatak ilçesinde yapılacağı şampiyona için derelerde parkur düzenleme çalışmaları yapılıyor.

İş makineleriyle yarışlara uygun hale getirilecek derelerde, sporcular deneme antrenmanı yaptı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Türkiye Rafting Federasyonunda görevli hakemler, yarışların yapılacağı parkurda incelemede bulundu.

Belediye başkanı Şeylan, yaptığı açıklamada, yarışma için tüm hazırların devam ettiğini söyledi.

İş makineleriyle parkur düzenleme çalışması yürüttüklerini ifade eden Şeylan, şunları kaydetti:

"Bu tür organizasyonlar huzurun geldiğini gösteriyor. Gelen misafirlerimizi, yarışmacılarımızı en iyi şekilde ağırlamak için belediye olarak üzerimize düşen ne varsa tüm personellerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür organizasyonlarla doğa turizmini bu bölgede yaygınlaştırmak ve ilçeyi tanıtmak istiyoruz. Herkesi bu güzellikleri görmeleri için Çatak'a davet ediyoruz."

Bahçesaray, Türkiye, Çatak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na bir küstah yorum daha! Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi Son dakika: Almanya, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:27:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Rafting Şampiyonası'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]