Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Hakkari'de yapılacak - Son Dakika

Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının 25-30 Ekim tarihlerinde Hakkari'de düzenleneceği bildirildi.

Hakkari Valisi ve Hakkari Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yarışların yapılacağı Depin bölgesindeki Zap Suyu'nda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Akbıyık, gazetecilere, son yıllarda kentte güzel hizmet ve yatırımların olduğunu söyledi.

Hakkari'nin ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Dağları ve turizmiyle ünlü bir kent oldu Hakkari. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Hakkari'nin her yeri şantiye alanına dönmüş durumda. Bu güzelim suları mutlaka turizme ve ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Bu çerçevede birçok faaliyet yapıyoruz. Merga Bütan'da kar festivali, Çukurca'da doğa sporları, foto safari, uçkun ve ters lale festivalinin yanında bilimsel sempozyumlar ile birçok etkinliği gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Rafting organizasyonu 25-30 Ekim'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu, Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi tarafından düzenleniyor. İnşallah sayın bakanlarımız da katılacak. Sloganımız 'Hakkari'de hayat var'. Gelin bu hayatı yaşayın."

Düzenlenecek organizasyonun kentin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını aktaran Akbıyık, 400'ün üzerinde sporcunun ve onlarca takımın kente geleceğini ifade etti.

Akbıyık'a incelemeleri sırasında, vali yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da eşlik etti.