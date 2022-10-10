Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan'dan OMÜ'ye işbirliği ziyareti - Son Dakika
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Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan'dan OMÜ'ye işbirliği ziyareti

10.10.2022 17:12
Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan'dan OMÜ'ye işbirliği ziyareti

Türkiye Beyzbol Softbol Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Softbol Asbaşkanı Mücahit Okuyucu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti.

Türkiye Beyzbol Softbol Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Softbol Asbaşkanı Mücahit Okuyucu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Federasyon Başkanı Pazan ziyarette federasyon bünyesindeki branşların OMÜ'de yaygınlaşması adına düşünce ve önerilerini Rektör Ünal ile paylaştı.

OMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünden birincilikle mezun olan Pazan, bilinirliği ve tanınırlığının artması halinde bu branşların Türkiye'de daha da gelişip sevileceğine vurgu yaparak bu yönde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Rektör Ünal da sporun farklı dallarının gelişmesine katkı sağlamak, öğrencilerin spor sevgisini ve ilgisini artırmak, üniversite-şehir etkileşimini geliştirmek ve sporla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak için iş birliğine açık olduklarına işaret ederek gösterdikleri ilgiden ötürü Pazan ve Okuyucu'ya teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, OMÜ'de beyzbol, softbol, ragbi ve Amerikan futbolu olmak üzere diğer branşların da yapılmasına olanak sağlayacak bir sahanın tesis edilmesi hususunda istişarede bulunuldu.

Ziyarette, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Yavuz Ünal, Türkiye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan'dan OMÜ'ye işbirliği ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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