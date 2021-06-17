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SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk - Son Dakika

SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk

17.06.2021 10:10

HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'de 19-20 Haziran'da yapılacak Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi'nde Ukrayna, Lüksemburg ve Çekya ile mücadele edecek Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı, Burdur'daki kampını tamamladı.

HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'de 19-20 Haziran'da yapılacak Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi'nde Ukrayna, Lüksemburg ve Çekya ile mücadele edecek Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı, Burdur'daki kampını tamamladı. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, "İnşallah ilk etapta şampiyon olarak ikinci etaba avantajlı bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyoruz" dedi. Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue de "Turnuvaya gittiğimizde herkesle savaşacağız. Biz bunun için çok çalıştık. Şu an konuşma zamanı değil, şu an aksiyon zamanı. Oraya ülkemiz için sıkı bir şekilde savaşmaya gidiyoruz" mesajı verdi.

Türkiye Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı, 31 Mayıs'tan bu yana Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tesislerinde sürdürdüğü kampı tamamladı. Milli takım 19-20 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Avrupa 7'li Ragbi Trophy müsabakalarının ilk ayağında mücadele edecek. Milli takım ikinci ayakta 10-11 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sahaya çıkacak.

'ARKADAŞLARIMIZ GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİ'

Kampa son gün ziyarette bulunan Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, takımın havasının ve antrenman alanının çok güzel olduğunu söyledi. Pazan, "Sporcuların sadece fiziksel açıdan gelişimi değil, bunun yanında mental ve ruhsal açıdan da katkı sunulması gerekiyor, kendisini geliştirmesi gerekiyor. Burası güzel bir ortam, güzel bir zemin. Spor tabiriyle, bizim dilimizde milli takımımız çarşaf gibi, halı gibi dediğimiz bir zeminde çalışmalarını sürdürüyor. Ayın 19'unda bir uluslararası müsabakada yarışıyor olacağız. Arkadaşlarımız güzel bir sezon geçirdi. İnşallah ilk etapta şampiyon olarak ikinci etaba avantajlı bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyoruz. Takımımız fizyolojik açıdan gelişimini sağladı. Mental açıdan da gayet iyiler. Bunun yansımasının da turnuvada şampiyonluk olacağına inancım tam. Oyuncularıma güveniyorum" dedi.

'GELİŞİM GÖSTEREN BİR İVME YAKALADIK'

Pazan, "Normalde trophy serisinde yarışıyoruz. Pandemiden önce ikinci olarak çıktık buraya. Trophy serisini de başarıyla atlatıp bir üst seviye grand prix dediğimiz yerde yarışmak hayalindeyiz. Federasyon yönetimine geldiğimiz üç yıldır liglerimizi atlatarak yukarıya çıktık. İnşallah trophy serisini de güzel bir şekilde atlatıp tribünlerde seyircilerin yoğun olduğu, ragbinin oynandığı zeminlerde bizim de artık milli takımımızın oralarda kendini temsil etme hakkının olduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Hedefimiz bu yönde. Spor otoritesinin en üst yeri olimpiyatlardır. Biz yeni bir gelişim sürecinde olduğumuz için 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi, orada yer alamayacağız ama gelişim gösteren bir ivme yakaladık. Ben inanıyorum ki 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin milli takımı yer alacak. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ İÇİN SIKI BİR ŞEKİLDE SAVAŞMAYA GİDİYORUZ'

Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue de "Kamp çok iyiydi. Burdur çok güzel bir şehir. Hava çok güzel ve saha mükemmel. Hedefimiz herkes için çok açık. İlk hedefimiz çeyrek final. İlk odaklandığımız yer çeyrek final. Bunu atlattıktan sonra her şey mümkün. Gruplarla ilgili ilk bilgiyi aldığımızda grubumuzdaki rakiplerimiz İsrail, İsveç ve Romanya idi. Danimarka turnuvaya katılamayacağını bildirince bir alt lig olan Konferans Ligi'nin şampiyonu Trophy Ligi'ne davet edildi. Bu durum sıralamayı değiştirdi. Lige 12'nci sırada katılıyorduk şimdi 11'inci sırada katılıyoruz. Bu durum bizim B grubuna geçmemizi sağladı. Rakiplerimiz de değişti. Şu anda rakiplerimiz Ukrayna, Lüksemburg ve Çekya. Ama hiç önemli değil. Turnuvaya gittiğimizde herkesle savaşacağız. Biz bunun için çok çalıştık. Şu an konuşma zamanı değil, şu an aksiyon zamanı. Oraya ülkemiz için sıkı bir şekilde savaşmaya gidiyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE RAGBİNİN 20 YILLIK BİR GEÇMİŞİ VAR'

Ragbi Milli Takım Kaptanı Yasin Bakar ise "11 yıldır ragbi sporu yapıyorum. Şu anda Avrupa'nın en üst seviyesinin bir altındayız. Kovid nedeniyle kamplarımız ertelenmişti. Şimdi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Federasyonumuz Burdur'u tercih etti. Çok güzel imkanlarla trophy'e hazırlanıyoruz. Amacımız öncelikle gruptan çıkıp çeyrek final, yarı final ve final basamaklarını tırmanmak olacak. Türkiye'de ragbinin 20 yıllık bir geçmişi var. Rakiplerimiz bizden çok daha önce bu sporu yapan ülkeler ama bunun önemi yok. Savaşmaya kazanmaya gidiyoruz. Geçen sene kaybettiğimiz finali almaya gidiyoruz" diye konuştu.

'ÇOK İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK'

Milli takım oyuncusu Alperen Kaya da "5 yıldır Ragbi Milli Takımı oyuncusuyum. Avrupa'nın en üst liginin bir altındayız. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonun ragbi adına yaptığı işler çok güzel. İlk hedefimiz şampiyonluk" dedi.

SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk

Türkiye, Burdur, Milli, Rugby, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk - Son Dakika Spor


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