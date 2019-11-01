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Türkiye Ralli Şampiyonası

6 saat önce

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 44'üncüsü düzenlenen 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7'nci ve son yarışı "Yeşil Bursa Rallisi", Nilüfer Belediyesi Seyirci Özel Etabı ile başladı.

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Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 44'üncüsü düzenlenen 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7'nci ve son yarışı "Yeşil Bursa Rallisi", Nilüfer Belediyesi Seyirci Özel Etabı ile başladı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde gerçekleştirilen seremoni ile başlayan etkinliğin ilk gününde yarışçılar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir gösteri gerçekleştirdi.

Şampiyonanın ikinci gününde ekipler, "Hankook" adıyla geçilecek Dağgüney, "Ahmet Burkay" adıyla geçilecek Firuz ve "Zafer Vatansever" adıyla geçilecek olan Harmanalanı etaplarını ikişer kez geçecek.

Son günde ise Uludağ eteklerinde yarışacak ekipler, "Soğukpınar" ve "Nilüfer" adıyla geçilecek Hüseyinalan etaplarının ardından servise girecek. Ekipler, son olarak bu iki etabı tekrar geçerek zorlu sezon finalini tamamlamış olacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile amatör sürücülere yönelik Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan veren ralli, bitiş podyumunda son bulacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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